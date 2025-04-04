Госавтоинспекция объявила рейд на таксистов в Москве
Госавтоинспекция Москвы анонсировала проведение рейда, в котором особое внимание будет уделено водителям автомобилей такси. О проведении профилактического мероприятия столичное ведомство сообщило в своем Telegram-канале 4 апреля.
Рейд на водителей такси состоится в ближайшие выходные, 5–6 апреля. О профилактическом мероприятии, направленном на снижение уровня аварийности, повышение безопасности при перевозке пассажиров, а также на пресечение правонарушений таксистами, рассказали в ведомстве.
Прошлый рейд Госавтоинспекции Москвы состоялся 21–23 марта, дорожные полицейские особое внимание обращали на пользователей электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности.
По его итогам инспекторы пресекли более 5,5 тыс. нарушений ПДД. Из них 5,1 тыс. материалов составлено в отношении курьеров служб доставки, а 435 — в отношении лиц, использующих для передвижения СИМ.
2 апреля сообщалось, что Госдума отклонила три законопроекта на автомобильные темы, выяснили «Известия». Одним предлагалось ввести скидку на оплату штрафа за неуплату парковки, вторым — разрешить управлять транспортным средством при отсутствии с собой физических документов, третьим — модифицировать дорожные камеры.