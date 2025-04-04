Реклама
Прямой эфир
Мир
США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 107 беспилотников ВСУ
Мир
Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм
Общество
В Кремле сообщили об отсутствии сигналов от Европы о готовности диалога с РФ
Происшествия
Скончался пострадавший при взрыве на судне в Южной Корее российский моряк
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила наблюдательные пункты и склад ВСУ в Курской области
Мир
Спасатели МЧС РФ помогли более 120 пострадавшим при землетрясении жителям Мьянмы
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Общество
Сдавшиеся в плен в Курской области боевики ВСУ начали кампанию против ТЦК
Общество
Сотрудничающих с мошенниками работников банков начнут увольнять по статье
Мир
Дмитриев рассказал о работе над восстановлением прямого авиасообщения между РФ и США
Мир
В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника
Культура
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона представил первый трейлер
Экономика
Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
Культура
В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»
Общество
Военнослужащего задержали по подозрению в подготовке теракта в Подмосковье
Мир
Посол РФ в Словакии рассказал о уважительном отношении к памяти о Второй мировой

Госавтоинспекция объявила рейд на таксистов в Москве

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Госавтоинспекция Москвы анонсировала проведение рейда, в котором особое внимание будет уделено водителям автомобилей такси. О проведении профилактического мероприятия столичное ведомство сообщило в своем Telegram-канале 4 апреля.

Рейд на водителей такси состоится в ближайшие выходные, 5–6 апреля. О профилактическом мероприятии, направленном на снижение уровня аварийности, повышение безопасности при перевозке пассажиров, а также на пресечение правонарушений таксистами, рассказали в ведомстве.

Прошлый рейд Госавтоинспекции Москвы состоялся 21–23 марта, дорожные полицейские особое внимание обращали на пользователей электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности.

По его итогам инспекторы пресекли более 5,5 тыс. нарушений ПДД. Из них 5,1 тыс. материалов составлено в отношении курьеров служб доставки, а 435 — в отношении лиц, использующих для передвижения СИМ.

Меняйте правильно: кому придется получать новые права
Россиян предупредили о необходимости замены водительских удостоверений

2 апреля сообщалось, что Госдума отклонила три законопроекта на автомобильные темы, выяснили «Известия». Одним предлагалось ввести скидку на оплату штрафа за неуплату парковки, вторым — разрешить управлять транспортным средством при отсутствии с собой физических документов, третьим — модифицировать дорожные камеры.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025