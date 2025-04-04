Два человека погибли при пожаре в Башкирии
В результате пожара в Стерлитамаке два человека погибли, удалось спасти свыше 30. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
«Сегодня ночью в многоквартирном доме на улице Якутова произошел пожар. В момент открытия подгорела квартира на втором этаже», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.
Специалисты МЧС России спасли 32 человека, среди которых были восемь детей. Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать. Для этого привлекли 30 специалистов и восемь единиц техники.
Ранее, 21 марта, стало известно о гибели человека в Благовещенске. 74-летний пенсионер умер при пожаре, возникшем из-за курения. Согласно данным МЧС, площадь возгорания составила 3 кв. м.