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Трамп анонсировал визит Нетаньяху в США на следующей неделе

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Фото: Global Look Press/Hu Yousong
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Американский президент Дональд Трамп в пятницу, 4 апреля, заявил, что хотел бы обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы ближневосточного урегулирования во время его визита в США на следующей неделе.

Как сообщает издание NBC, Трамп рассказал журналистам на борту Air Force One, что разговаривал с Нетаньяху.

По словам Трампа, Нетаньяху может посетить Вашингтон «в не столь отдаленном будущем, может быть, на следующей неделе».

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18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные операции против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. 28 марта пресс-служба министерства здравоохранения Газы сообщила, что с 18 марта в результате возобновленных израильских атак на палестинский анклав погибли более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.

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