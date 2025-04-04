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Около 80% зрителей ушли с выступления Одесского спектакля из-за украинского языка

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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В Риге были сорваны гастроли Одесского театра из-за смены языка спектакля «Будьте вы счастливы!» на украинский. Об этом 3 апреля сообщает EADaily.

«Драматический театр из Одессы провалил свои гастроли в Прибалтике из-за того, что внезапно сменил язык спектакля с русского на украинский. Русскоязычные жители Литвы и Латвии просто не поняли мову и ушли», — передает портал.

Уточняется, что в результате инцидента около 80% зрителей покинули зрительный зал.

«Спектакль вместо русского языка, как было указано в рекламе и билете, проходил на украинском. Непонятно ничего! 80% зрителей ушли в первой половине. Сдавайте билеты!» — рассказал один из зрителей.

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3 апреля стало известно, что консоль нового поколения Nintendo Switch 2 получит поддержку русского языка. Switch 2 станет широко доступна в магазинах только со следующей после запуска недели — с 9 по 15 июня.

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