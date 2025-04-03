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Консоль нового поколения Nintendo Switch 2 получит поддержку русского языка
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Консоль нового поколения Nintendo Switch 2 получит поддержку русского языка

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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В консоли 2025 года Switch 2 от Nintendo будет поддержка русского языка, сообщили источники «Известий». Это первое по-настоящему новое устройство от одного из лидеров рынка индустрии за долгие годы — предыдущее поколение Switch было запущено в марте 2017 года. Nintendo Switch 2 была анонсирована 16 января, при этом полноценная презентация прошла 2 апреля.

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«Известия» пообщались с ключевым дистрибьютором консолей Nintendo в России — компанией «Ачивка». Ее генеральный директор Яша Хаддажи, также выступающий учредителем профильной ассоциации «Р.А.Д.И. Видеоигр», сообщил, что интерес к приставке будет очень высок, ведь, по его данным, Nintendo продала почти миллион консолей Switch в РФ с 2017 года.

«Продажам консоли в РФ в первую очередь помогли бы переведенные на русский игры. Думаю, справедливо сказать, что у Mario Kart World есть высокие шансы перевода на русский, в то время как локализация Donkey Kong Bananza менее вероятна, но могла бы стать для всех приятным сюрпризом», — предположил он.

По словам Яши Хаддажи, «Ачивка» станет ведущим дистрибьютором консоли в РФ — выпустит все модели, все игры и все аксессуары. Компания сделает всё возможное для запуска консоли одновременно с мировым релизом 5 июня. При этом эксперт допускает, что Switch 2 станет широко доступна в магазинах только со следующей после запуска недели — с 9 по 15 июня.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Японский голевой: консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку русского языка

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