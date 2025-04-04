Реклама
Прямой эфир
Мир
В Литве обвинили РФ в гибели американских военных на учениях
Спорт
«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина по итогу матча с «Северсталью»
Мир
Во Франции приговор Марин Ле Пен назвали безумием
Общество
Производителей молочного фальсификата накажут по УК и КоАП
Мир
Израильские ВВС нанесли ракетные удары по военному объекту в Дамаске
Мир
Грузия ограничила срок пребывания в стране граждан Украины одним годом
Мир
В США фехтовальщицу дисквалифицировали из-за отказа соревноваться с трансгендером
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Мир
Дмитриев указал на продвижение диалога РФ и США
Общество
Сотрудничающих с мошенниками работников банков начнут увольнять по статье
Мир
Президент Республики Сербской Додик предложил отменить пошлины на импорт из США
Экономика
Частоты для 5G в России предложили выставить на торги
Мир
Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным
Экономика
Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
Культура
В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»
Армия
Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской областью
Мир
Посол РФ в Словакии рассказал о уважительном отношении к памяти о Второй мировой

Дмитриев назвал безумной идею о нападении России на Европу

Дмитриев: утверждения о возможности вторжения РФ в Европу безумны
0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.

Глава РФПИ отметил, что в мире существует множество ложных и фальшивых нарративов, одним из которых как раз является утверждение о том, что «Россия войдет в Европу».

«Я думаю, что президент [США Дональд] Трамп очень реалистичен. Он знает, что этого не произойдет. Но опасно то, что существует множество ложных нарративов, и люди остаются в этих нарративах», — подчеркнул Дмитриев.

Кроме того, глава РФПИ сообщил, что Россия выражала Соединенным Штатам обеспокоенность проблемами глобальной безопасности.

Снарядный повод: ЕС продолжает вооружаться против России
Брюссель хочет потратить на оборону блока €800 млрд за четыре года

Ранее, 9 марта, американский инвестор Дэвид Сакс заявил, что в западных странах царит полная антироссийская истерия. По его словам, людям, похоже, «нужна истерия». Он добавил, что мир переключился с COVID-19 на то, что Россия якобы должна «завоевать Европу». Кроме того, он назвал такое поведение полной чушью.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своем обращении к нации, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза. Также он призвал объединение обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025