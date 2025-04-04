Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.

Глава РФПИ отметил, что в мире существует множество ложных и фальшивых нарративов, одним из которых как раз является утверждение о том, что «Россия войдет в Европу».

«Я думаю, что президент [США Дональд] Трамп очень реалистичен. Он знает, что этого не произойдет. Но опасно то, что существует множество ложных нарративов, и люди остаются в этих нарративах», — подчеркнул Дмитриев.

Кроме того, глава РФПИ сообщил, что Россия выражала Соединенным Штатам обеспокоенность проблемами глобальной безопасности.

Ранее, 9 марта, американский инвестор Дэвид Сакс заявил, что в западных странах царит полная антироссийская истерия. По его словам, людям, похоже, «нужна истерия». Он добавил, что мир переключился с COVID-19 на то, что Россия якобы должна «завоевать Европу». Кроме того, он назвал такое поведение полной чушью.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своем обращении к нации, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза. Также он призвал объединение обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира».