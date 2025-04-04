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Пострадавшие из-за выдавливания плода подали первые иски

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Гражданские иски о компенсации морального вреда подали к Симферопольскому клиническому роддому № 2 две женщины, у которых принимали там роды, рассказал «Известиям» юрист медицинского права и директор центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на Здоровье» Николай Чернышук.

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По словам матерей, при родах врачи использовали в обоих случаях запрещенный в России прием Кристеллера, то есть выдавливали плод.

«Использование этого приема привело к травмам у женщин и детей», — отметил Николай Чернышук.

У Дарьи Провоторовой родился паллиативный ребенок. Теперь она и ее муж требуют компенсации морального вреда в размере 20 млн рублей на каждого.

После произошедшего девушка обратилась к психиатру с жалобами на плохое самочувствие, приступы паники, тахикардию, страх смерти, навязчивые мысли по поводу пережитого на родах, нарушенный сон, сильную тревожность, на постоянный повтор «кадров в голове травматичных родов и всего, что было дальше», и сниженный аппетит. Ей установлен диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство», следует из материалов иска.

Другая пострадавшая Марина Осауленко также рожала в Симферопольском роддоме № 2, но в 2022 году. В результате выдавливания плода у нее был разрыв мочевого пузыря. А ее ребенок не прошел скрининг на слух и кардиоскрининг. Рассказать о случившемся она решилась только в 2025 году.

Женщина намерена взыскать с роддома 10 млн рублей.

Сейчас, по данным Николая Чернышука, выявлено минимум 20 женщин с похожими историями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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