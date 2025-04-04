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Студенты из Африки стали массово обучаться сельскому хозяйству в России

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Количество заявок на поступление в российские вузы по специальностям в сфере сельского хозяйства выросло за последние пять лет, сообщили «Известиям» в Россотрудничестве.

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Заявок от студентов из Африки на поступление в российские вузы по специальностям агропромышленного комплекса с 2020 по 2025 год стало больше в пять раз, отметили в Россотрудничестве.

Сейчас в образовательных организациях, подведомственных Минсельхозу, учится более 1,6 тыс. студентов из 45 африканских стран, рассказали в ведомстве.

«Больше всего студентов представляют Камерун, Мали, Алжир, Египет. В числе наиболее востребованных направлений подготовки для студентов из Африки — агрономия, ветеринария, агроинженерия», — сообщили там.

На следующий учебный год для представителей Африканского континента выделено 207 квот правительства РФ, тогда как ранее их было 120.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Экзотический оплот: африканцы стали массово изучать сельское хозяйство в РФ

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