В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет запущен проект «Музыка Победы». Его главная задача — сохранить память о подвиге советских солдат и Великой Победе через музыкальное наследие. Проект также поможет объединить разные поколения жителей России. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказали «Известия».

Знаменитые военные песни обретут новое звучание, не теряя при этом своей глубины и исторической ценности. В записи композиций примут участие Полина Гагарина, SHAMAN (Ярослав Дронов), Татьяна Куртукова, Олег Газманов, Джанго (Алексей Поддубный), Владимир Кристовский, Виктория Дайнеко, группа «Катюша» и другие известные исполнители.

Организаторами проекта выступят продюсерский центр Игоря Матвиенко и социальная сеть «ВКонтакте». Обновленные версии песен появятся на ведущих стриминговых площадках и будут транслироваться на главных радиостанциях страны.

В годы войны музыка стала настоящим «культурным оружием». Многие композиции создавались буквально под обстрелами. Эти песни согревали дух солдат в окопах, раненых в госпиталях и тружеников тыла. За время Великой Отечественной войны 42 тыс. артистов дали на фронте около 1,5 млн концертов.

Доходы от прослушиваний песен в рамках проекта направят на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции (СВО).

«Я считаю, что песни тех лет, я имею в виду песни именно военных лет, они должны звучать в эти дни, потому что именно они вдохновляли весь наш советский народ на подвиги и помогали жить. Потому что песня — это такой удивительный жанр. Она всегда поддерживает дух, настроение», — рассказал народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Ранее, 1 апреля, руководитель проекта «Научный полк» Минобрнауки России Александр Буров рассказал, что в России наблюдается рост числа активистов, которые в своих социальных сетях выкладывают истории о своих родителях, которые прошли ВОВ. Он отметил, что задача патриотической акции заключается в том, чтобы увековечить память о судьбах ученых, преподавателей, студентов, а также научных разработок, которые приблизили победу.