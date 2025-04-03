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В ГД указали на важность закона о статусе ветерана для добровольцев в Курской области

Депутат Харченко: принятый закон уравняет в правах контрактников и добровольцев
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Принятый Госдумой закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, является важным и соответствует задаче, которую поставил президент России Владимир Путин. Об этом 3 апреля заявила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Поручение президента о том, что для защитников Курской области должны быть доступны все меры поддержки, которые положены участникам СВО, выполнено!» — отметила она.

Депутат пояснила, что указанные статусы получат все те, кто отражает вторжение на российскую территорию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пресекает вооруженную провокацию на государственной границе и прилегающих к зоне спецоперации регионах.

Введенная мера также распространится на полицейских, сотрудников Росгвардии, Следственного комитета (СК) России, Федеральной службы исполнения наказаний, судебных приставов (ФСИН), прокуроров и пожарных.

«Поправками внесли изменения в проект первого чтения — ветеранами должны признавать и добровольцев, которые принимали участие в боях на территории приграничных районов и населенных пунктов. Наши воины света — истинные герои и должны быть равны в правах, вне зависимости от того, служат ли они по контракту или добровольно защищают Отечество», — резюмировала Харченко.

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Госдума на заседании 3 апреля приняла во втором и третьем чтениях закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Уточняется, что закон относится к тем, кто стал инвалидом из-за ранений или заболеваний, полученных во время выполнения этих задач. Согласно внесенным поправкам, предлагается распространить эти нормы на сотрудников федеральных служб, также статус ветерана будет предоставляться добровольцам, выполняющим указанные задачи.

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