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Лавров сообщил о плане открыть посольство РФ в Нигере в 2025 году

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Посольство России в Нигере «совершенно точно» откроется в текущем году. Об этом 3 апреля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с коллегой из африканской страны Бакари Яу Сангаре.

«В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году», — указал министр иностранных дел России.

Он отметил, что очень рад возможности провести двусторонние переговоры «на полях» первой в истории встречи министров иностранных дел РФ и Альянса государств Сахеля (АГС). По словам Лаврова, Москва удовлетворена тем, как развиваются ее двусторонние отношения с Ниамеем.

«Вы возобновили деятельность своего посольства в Москве. Ваш посол уже вручил верительные грамоты президенту Владимиру Путину», — приведены слова главы МИД России на сайте ведомства.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 января отмечала, что Россия в ближайшее время планирует открыть свои дипломатические представительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Дипломат уточнила, что в 2023 году начали свою работу посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Следующими должны заработать посольства в Нигере и Сьерра-Леоне, где дипломатическая работа будет возобновлена после ее прекращения в 1992 году по финансовым причинам.

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