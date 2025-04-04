Аналитики рассказали о подорожании недвижимости в Сочи

Недвижимость в Сочи дорожает уже который год подряд и имеет предпосылки для дальнейшего роста. Средневзвешенная цена за квадратный метр на первичном рынке за год увеличилась на 21% и составила 760,9 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков Kalinka Ecosystem, с которым ознакомилось «Известия» 4 апреля.

По данным исследования аналитиков, средний бюджет на рынке новостроек за год вырос на 35% и достиг 33,8 млн рублей. В элитном сегменте средневзвешенная цена за квадратный метр по итогам марта 2025 года составила 1 560 800 рублей, показав рост на 16% за год. Средний бюджет покупки — 89 млн рублей, что на 28% больше, чем годом ранее.

В настоящее время на первичном рынке жилья в экспозиции представлено около 8,3 тыс. лотов, что на 16% меньше аналогичного периода прошлого года. Пик предложения пришелся на сентябрь 2024 года, когда на рынке экспонировалось 12,1 тыс. лотов, затем объем предложения сократился до 7,6 тыс. лотов и стабилизировался на уровне 8–9 тыс. кв. м.

Структура предложения по строительной готовности за год существенно не изменилась. Большая часть новостроек находится на стадии монтажных и отделочных работ (43%) или введены в эксплуатацию (30%), а на начальных этапах представлен ограниченный объем предложения — 23%, что также создает потенциал для дальнейшего роста цен.

В предложении доминируют компактные студии и однокомнатные квартиры, что объясняется популярностью небольших лотов среди инвесторов. Так, 80% предложения — это студии и однокомнатные квартиры и апартаменты, 15% — двухкомнатные , 4% — трехкомнатные лоты, 1% — четырехкомнатные квартиры и апартаменты.

Возможности для строительства нового жилья в Сочи ограниченны, что приводит к определенному дефициту предложения на рынке недвижимости. Активный интерес покупателей при ограниченном предложении будет способствовать дальнейшему росту цен.

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).