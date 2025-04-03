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Политолог спрогнозировал изменение отношений России со странами НАТО

Политолог Ордуханян: отношения России со странами НАТО могут улучшиться
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Отношения России и некоторых стран НАТО, таких как Венгрия, Италия, Испания, Словакия и ряд других, могут заметно улучшиться в связи с изменением риторики новой администрации США. Такую возможность политолог Рафаэль Ордуханян допустил в четверг, 3 апреля.

По словам эксперта, говорить о странах НАТО как о неком обобщении неуместно. Существуют отдельные государства-члены, при этом разъединенные разными интересами.

«Ждать ли в скором времени улучшения отношений с Францией, Германией, Польшей? Нет. Но есть другие страны НАТО: Венгрия, Италия, Испания, Словакия и ряд других, для которых изменение риторики США — повод перейти к здравому смыслу», — сказал политолог в разговоре с Lenta.Ru.

Ордуханян отметил, что сегодня многие страны понимают выгоды экономического сотрудничества с Россией, и приход нового президента США Дональда Трампа, настроенного на диалог с Москвой, дает им эту возможность.

Политолог подчеркнул, что Венгрия и Словакия проводят не пророссийскую или антиевропейскую политику, а политику в интересах своего народа, потому что они понимают выгоды торговли с Россией.

«Как только появляются подобные бреши, нам необходимо их заполнять. Не пророссийской повесткой, а просто здравым смыслом. И дипломатия сегодня должна строиться не на блоковом сознании. Необходимо выстраивать отношения с каждой отдельной страной», — заключил он.

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Накануне агентство Associated Press сообщило, что страны НАТО не понимают смысла требований администрации президента США о повышении расходов на оборону до 5% ВВП на фоне позитивных заявлений американских чиновников о России, передает RT.

При этом отмечается, что европейские страны и Канада готовы на некоторое повышение военных расходов ради самообороны и поддержки киевского режима, сообщается на сайте kp.ru. В частности, на саммите в июне страны НАТО планируют поднять минимальную планку оборонных ассигнований для членов блока с 2 до 3% от ВВП.

В январе Трамп заявил, что потребует, чтобы все страны, входящие в НАТО, повысили расходы на оборону до 5% ВВП. Он также рассказал, что военные расходы ряда государств были даже меньше 2% ВВП, предусмотренных правилами альянса, и пришлось настоять, чтобы они начали тратить больше, передает ИА Регнум.

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