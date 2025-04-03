Реклама
Прямой эфир
Мир
Восемь стран ОПЕК+ планируют в три раза увеличить добычу нефти в мае 2025 года
Мир
Макрон анонсировал ответ на пошлины США
Мир
Bloomberg заявило о максимальном падении доллара за 2,5 года из-за пошлин Трампа
Мир
Лавров сообщил о плане открыть посольство РФ в Нигере в 2025 году
Мир
Политолог спрогнозировал изменение отношений России со странами НАТО
Армия
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями
Мир
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Общество
Судостроительный завод в Карелии возобновит работу после пожара
Экономика
Эксперт спрогнозировал замедление роста экономики США на фоне введения пошлин
Общество
СК возбудил дело после гибели шахтера в Свердловской области
Мир
В Белоруссии назвали учения «Запад-2025» показом оборонных возможностей
Политика
В МИД указали на неприемлемость угроз об ударах по ядерным объектам Ирана
Мир
Чернышенко заявил о солидарности России с Кубой по поводу санкций США
Мир
Во Франции назвали возможные потери из-за пошлин Трампа на алкоголь
Мир
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС политизированностью организации
Мир
Президент Буркина-Фасо принял приглашение приехать в РФ на празднование Дня Победы
Мир
Власти Сирии признали вес России на Ближнем Востоке

С владельца гибридного Lixiang потребовали доплатить за утильсбор

0
EN
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российским автомобилистам, которые купили гибриды и электрокары, начали поступать доначисления коммерческого утильсбора по новой ставке. Претензии к владельцу кроссовера Lixiang L6 возникли у одного из сибирских управлений Федеральной таможенной службы, сообщает Quto.ru 3 апреля.

Так, с покупателя гибридного кроссовера потребовали доплату в 634,8 тыс. рублей, до этого таможенный брокер вносил за автомобиль 32,6 тыс. рублей.

С 1 марта уплату утильсбора начали отслеживать при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции. Если машина ввозится из-за границы для личного пользования, собственник оплачивает утильсбор по «льготному» курсу (для физлиц 3,4–5,2 тыс. рублей), но в течение года ему запрещена перепродажа транспортного средства. Если оно изначально ввозится для перепродажи, то утильсбор должен уплачиваться в полном размере по тарифам для юрлиц.

Если прежде на электрические автомобили и гибриды коэффициент, на основании которого определяется размер утильсбора, составлял 1,63 (для моделей до трех лет) и 6,1 (для моделей старше трех лет), то с 1 января 2025 года они составляют 33,37 и 58,7 соответственно. С учетом базовой ставки в 20 тыс. рублей в денежном эквиваленте это составляет 667,4 тыс. и 1,174 млн рублей соответственно. Прежде размер утильсбора на такие машины был равен 32,6 тыс. рублей и 122 тыс. рублей.

Закоротило: россияне могут лишиться доступных электромобилей и гибридов
Утилизационный сбор на «зеленые» модели автомобилей вырос в 20 раз

26 марта сообщалось, что концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto) и приступил к формированию дилерской сети в России. На рынок выйдут три модели — кроссоверы L6, L7 и L9. Завершение сертификации и начало официальных продаж автомобилей в РФ запланированы на IV квартал 2025 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025