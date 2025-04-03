С владельца гибридного Lixiang потребовали доплатить за утильсбор

Российским автомобилистам, которые купили гибриды и электрокары, начали поступать доначисления коммерческого утильсбора по новой ставке. Претензии к владельцу кроссовера Lixiang L6 возникли у одного из сибирских управлений Федеральной таможенной службы, сообщает Quto.ru 3 апреля.

Так, с покупателя гибридного кроссовера потребовали доплату в 634,8 тыс. рублей, до этого таможенный брокер вносил за автомобиль 32,6 тыс. рублей.

С 1 марта уплату утильсбора начали отслеживать при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции. Если машина ввозится из-за границы для личного пользования, собственник оплачивает утильсбор по «льготному» курсу (для физлиц 3,4–5,2 тыс. рублей), но в течение года ему запрещена перепродажа транспортного средства. Если оно изначально ввозится для перепродажи, то утильсбор должен уплачиваться в полном размере по тарифам для юрлиц.

Если прежде на электрические автомобили и гибриды коэффициент, на основании которого определяется размер утильсбора, составлял 1,63 (для моделей до трех лет) и 6,1 (для моделей старше трех лет), то с 1 января 2025 года они составляют 33,37 и 58,7 соответственно. С учетом базовой ставки в 20 тыс. рублей в денежном эквиваленте это составляет 667,4 тыс. и 1,174 млн рублей соответственно. Прежде размер утильсбора на такие машины был равен 32,6 тыс. рублей и 122 тыс. рублей.

26 марта сообщалось, что концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto) и приступил к формированию дилерской сети в России. На рынок выйдут три модели — кроссоверы L6, L7 и L9. Завершение сертификации и начало официальных продаж автомобилей в РФ запланированы на IV квартал 2025 года.