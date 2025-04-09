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Эксперт дала советы по сохранению молодости кожи

Эксперт Лялина: поэтапный уход сохранит тургор кожи
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Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory
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Стресс, недосып и тревожность портят состояние кожи. Для того чтобы замедлить ее старение, нужно сочетать грамотный уход, здоровый образ жизни и защиту от внешних факторов. Как сохранить молодость, 9 апреля рассказала «Известиям» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Она объяснила, что поэтапный уход сохранит тургор — упругость — кожи и не даст ей стать «тоньше» с возрастом. Для очищения эксперт порекомендовала использовать мягкие средства без агрессивных ПАВ, для увлажнения — кремы с гиалуроновой кислотой, керамидами. Сыворотки с витамином С, Е, ниацинамидом — в качестве антиоксидантов.

Ретиноиды, производные витамина А, которые воздействует на сальную железу, подавляя ее активность и уменьшая ее в размерах, также помогают обновлять кожу. Лялина уточнила: можно использовать пилинги: AHA/BHA-кислоты для отшелушивания и сияния кожи.

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Также эксперт предупредила, что летом необходимо защищаться от солнца. Она посоветовала использовать солнцезащитный крем SPF 30 и выше ежедневно и избегать длительного пребывания на солнце, особенно с 10 до 16 часов.

Кроме того, по словам Лялиной, помогут поддержать овал массажи лица и йога.

«Важный фактор поддержания эластичности кожи – 1,5–2 л воды в день. Качественный сон 7–9 часов в прохладной, затемненной комнате улучшит кровообращение и поможет насытить кожу кислородом. Используйте шелковую наволочку для уменьшения заломов», — порекомендовала специалист.

Вместе с тем она отметила, что для поддержания молодости кожи необходимо здоровое питание, поэтому нужно есть больше овощей, фруктов, зелени, белков, продуктов с омега-3: рыба, орехи, льняное масло. Сахар и обработанные продукты, как утверждает эксперт, лучше свести к минимуму.

«Минимизируйте стресс, избегайте хронического недосыпа и тревожности. Откажитесь от вредных привычек — курение и алкоголь ускоряют старение и снижают выработку коллагена», — заключила Лялина.

Ранее, 2 апреля, химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала «Известиям», какие средства использовать, чтобы продлить молодость кожи. По ее словам, можно проводить при помощи домашних поверхностных пилингов отшелушивание клеток кожи, которые «забиты» пигментом, или обратиться к косметологу, который сделает срединный пилинг. А для того чтобы кожа дольше оставалась молодой и упругой, нужно использовать средства, в состав которых входит ретинол, советует эксперт.

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