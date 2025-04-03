Президент ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России в мировой футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) надеется на скорое возвращение России. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил президент организации Джанни Инфантино.

«Нам нужно использовать каждую возможность, чтобы люди говорили друг с другом, объединялись. И спорт, и футбол в частности могут стать средством», — отметил он на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде.

Инфантино выразил надежду, что в свете контактов вокруг украинского конфликта Россию удастся вернуть на футбольные международные турниры.

Он также подчеркнул, что суть футбола не в разъединении, а в объединении людей, где бы они не находились.

26 марта издание Independent сообщило, что УЕФА запустил процесс по возвращению сборных и клубов РФ на международные турниры. Кроме того, есть высокопоставленные футбольные деятели, которые вернули бы российские команды «завтра же». Некоторые считают, что Россию вообще не следовало отстранять, говорится в материале.