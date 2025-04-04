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Заммэра Сергунина рассказала о популярности проекта «Музейная Москва онлайн»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уже более 130 тыс. экспонатов из фондов столичных учреждений можно увидеть на портале «Музейная Москва онлайн». Это картины, скульптуры, редкие книги, археологические находки разных эпох, личные вещи ученых, композиторов, писателей, артистов, художников и других деятелей.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, цифровая коллекция регулярно пополняется. «За несколько лет небольшой онлайн-проект превратился в крупную культурную площадку, привлекающую сотни тысяч человек. Только в 2024-м ее посетили два миллиона раз, за год прирост составил 15%», — рассказала Сергунина.

В настоящее время на платформе представлено более 40 столичных музеев, в частности, Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, музей-панорама «Бородинская битва», Музей космонавтики и музей-заповедник «Коломенское».

На портале сейчас размещено более 1,3 тыс.онлайн-экспозиций, в том числе посвященных отмечаемому в этом году 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Интересующие экспонаты и целые выставки можно найти, используя функцию поиска в цифровой галерее.

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