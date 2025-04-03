В центре Амстердама загорелся автомобиль

На центральной площади Амстердама в результате взрыва произошло возгорание автомобиля. Об этом 3 апреля сообщила местная полиция в социальной сети X (бывш. Twitter).

Установлено, что в момент взрыва в автомобиле находился водитель, рядом также находилось много людей. Никто из окружающих не пострадал, водителю оказывается медпомощь.

Рассматривается версия об умышленном подрыве. По предварительным данным, водитель специально поджег автомобиль. Машину и место взрыва обследуют взрывотехники, причина пока не установлена.

Ранее, 13 февраля, в Мюнхене машина въехала в толпу протестующих членов профсоюза Verdi. Позже число пострадавших при наезде увеличилось до 30 человек.