Российские военные уничтожили украинскую станцию РЭБ в зоне СВО

Бойцы российской армии при помощи FPV-дрона уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетом FPV-дрона на оптоволокне группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны РФ 3 апреля.

В ведомстве сообщили, что во время разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» в зоне специальной военной операции выявили наземную станцию РЭБ подразделения ВСУ, скрытую в лесистой местности.

Обнаруженная цель была оперативно уничтожена оператором FPV-дрона на оптоволокне, не подверженном воздействию средств радиоэлектронной борьбы. В результате точного попадания устройство РЭБ разлетелось, оставив боевиков ВСУ без защиты, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день же военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили до 100 украинских боевиков. В ведомстве добавили, что российская армия также зачистила более 200 строений, поразила три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения ВСУ.