ВС РФ уничтожили до 100 украинских боевиков при освобождении Веселого в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили до 100 украинских боевиков. Об этом 3 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Штурмовики провели зачистку зданий и подвальных помещений. <...> Уничтожено до 100 украинских боевиков», — указано в заявлении.
В ведомстве добавили, что российская армия также зачистила более 200 строений, поразила три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, на данный момент военные разминируют местную территорию от взрывчаток.
В этот же день Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР. Помимо этого российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области. Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области.