В 2025 году российские операторы смогут обеспечить сотовой связью лишь 250 нуждающихся сел, об этом говорится в материалах Госкомисии по радиочастотам, с которыми ознакомились «Известия».

Эксперты уверены, что такого объема работ недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности. В России около 10 тыс. населенных пунктов нуждаются в связи и интернете. Проблема заключается в сложности строительства инфраструктуры, поскольку труднодоступность местности не позволяет подводить электропитание и каналы связи, сообщает телеканал «Известия».

Эксперты утверждают, что в таком случае возведение сотовых вышек становится убыточным для оператора, поэтому правительство предоставляет льготы для компаний связи при строительстве такой инфраструктуры. С помощью скидок операторам удается экономить около 1 млрд рублей в год.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.