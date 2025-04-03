ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Российские подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом 3 апреля сообщило Минобороны России.
«Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в ведомстве.
Помимо этого российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. В результате действий ВС РФ было уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Согласно данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила 33 624 единицы военной автомобильной техники ВСУ.
30 марта в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Успешное наступление провели подразделения группировки войск «Центр».