Porsche может вернуться на оружейный рынок

Компания Porsche рассматривает возвращение на рынок вооружения. Как сообщает немецкий портал Europaische Sicherheit und Technik (ESuT), автопроизводитель, который в прошлом году понес многомиллиардные убытки, изучает варианты по сокращению расходов и новые направления бизнеса.

По данным издания, вместо конкретных контрактов на разработку Porsche Holding SE заинтересована в корпоративных инвестициях. С 2024 года компания инвестировала более $1 млн в стартап Quantum Systems, который разрабатывает беспилотные летательные аппараты.

В ходе Второй мировой войны Porsche занималась военной продукцией, помимо выпуска штабных автомобилей и амфибий она разрабатывала тяжелые танки. Наиболее известными проектами стали Tiger (Porsche Typ 101), Elefant и VK 30.01 (P).

Ранее, 12 марта, генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах. Блуме рассказал, что компания внимательно изучает потребности военной промышленности в технике.

У Volkswagen тоже есть опыт военного производства. К примеру, с 1939 по 1945 год на заводе марки выпускался Volkswagen Typ 82 Kübelwagen, который заслужил титул самого массового легкого автомобиля Германии времен Второй мировой войны.