Впасть в репрессию

Власти Молдавии предприняли ряд жестких мер в отношении политической оппозиции. Наиболее резонансной историей стало задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Кишинев действует, опираясь на поддержку Брюсселя, не реагирует на критику со стороны международного сообщества и, более того, вполне может пойти на еще более серьезные шаги вплоть до полной ликвидации АТО Гагаузия.

Резонансные решения в отношении оппозиции власти начали принимать во время подготовки к парламентским выборам, которые пройдут осенью текущего года. Отсутствие политической, информационной и дипломатической поддержки США и сокращение поддержки со стороны ЕС заставили команду президента Молдавии Майи Санду скорректировать стратегию по сохранению политического контроля над республикой.

На решимость Кишинева повлияло и то, что США не поддержали оппозиционного политика Кэлина Джорджеску в соседней Румынии, что было воспринято молдавскими властями как нежелание Вашингтона вмешиваться в электоральные процессы в Европе.

Власти в Кишиневе, похоже, осознали, что Запад не будет оказывать им столь масштабную политико-дипломатическую и финансовую поддержку, как ранее. Не в последнюю очередь потому, что команда Санду показала плохие результаты на президентских выборах и провалила так называемый еврореферендум. Поэтому было принято решение добиться необходимого результата для правящей партии «Действие и солидарность» путем полной нейтрализации оппозиции и тотальной зачистки информационного пространства.

Задержание башкана Гагаузии Евгении Гуцул, а также меры в отношении ряда других политиков, аффилированных с политформированиями Илана Шора, свидетельствуют не только о том, что команда Санду готова пойти практически на любые, пусть даже нелегитимные меры, чтобы сократить влияние оппозиции, но и о выходе противостояния Комрата и Кишинева на новый уровень.

Задержание Евгении Гуцул — проявление политических репрессий. Это событие можно рассматривать в одном ряду с теми мерами, которые уже вызвали резонанс в стране и за ее пределами: законопроекты, направленные на борьбу с так называемой электоральной коррупцией, «дезинформацией» и «вмешательством в молдавские выборы» со стороны третьих стран, установление режима политической цензуры в молдавском сегменте интернета, расширение полномочий СИБ и МВД в борьбе с «нежелательным контентом» и теми, кто его производит и потребляет.

Утром 25 марта на заседании высшего совета по безопасности президент одобрила эти законодательные инициативы правящей партии, а уже вечером силовики задержали Гуцул, когда та вылетала в Турцию по служебной необходимости.

Примечательно, что сами власти оказались не готовы к такому шагу, имела место масса процессуальных нарушений, и даже адвокаты Гуцул оказались не в силах с ходу разобраться, по какой причине задержана их подопечная. В результате антикоррупционная прокуратура Молдавии была вынуждена в спешке придумывать основания для уже произведенного задержания.

От наблюдателей не ускользнуло и то обстоятельство, что 15 февраля текущего года на съезде депутатов всех уровней Гуцул заявила о том, что представители власти делали ей предложение добровольно уйти со своего поста и покинуть страну в обмен на прекращение уголовного преследования. Таким образом, не остается сомнений, что действия команды Санду имеют сугубо политическую подоплеку.

При этом власти пока добились противоположного результата: необоснованные и жесткие действия в отношении Гуцул нанесли дополнительный ущерб имиджу властей и правящей партии и отнюдь не будут способствовать росту электоральной поддержки, ведь гагаузы воспринимают их как удар по автономии.

Надуманность поводов для задержания Гуцул очевидна. Обвинения в основном строятся вокруг тезисов о незаконном финансировании избирательной кампании башкана в 2023 году, притом что эти выборы и их результаты были признаны Кишиневом, в то время как команда Санду не реагирует на претензии оппозиции относительно того, что башкан так и не была введена президентом в состав правительства, как того требует молдавское законодательство. Равно как и на претензии относительно финансирования избирательной кампании Санду и ее сторонников на выборах 2023–2024 годов со стороны USAID через сеть фондов.

Противостояние Комрата и Кишинева, последовательно ограничивающего и без того скудные права автономии, в рамках спровоцированного центром кризиса выходит на новый уровень. И дело здесь не только в попытках властей Гагаузии отстоять свои права, но и в соперничестве честолюбий двух политиков — Санду и Гуцул.

В отличие от президента Гуцул пользуется полной поддержкой населения автономии, реализует политику в его интересах, плотно работает с Москвой и открыто заявляет о неприемлемости вхождения в состав Румынии и евроинтеграции. При этом Гуцул не признает Санду президентом станы, а Санду не признает Гуцул башканом АТО Гагаузия и всеми возможными способами блокирует ее политическую активность.

Есть все основания полагать, что дело Гуцул в итоге развалится, как и большинство такого рода политически мотивированных дел против оппозиционных политиков Молдавии. Однако она продолжительное время не сможет вести полноценную политическую и административную деятельность в период подготовки к выборам. Кроме того, по замыслу Кишинева пример Гуцул должен стать уроком для всех оппозиционных политиков.

Между тем спрогнозированная многими аналитиками атака Кишинева на Комрат, как представляется, отнюдь не связана сугубо с подготовкой к парламентским выборам. В автономии проживает порядка 150 тыс. человек. И хотя на президентских выборах осенью прошлого года 94% гагаузских избирателей проголосовали против Санду, на фоне общего числа жителей страны (порядка 3 млн человек) голосование в Гагаузии не может критически повлиять на результаты парламентских выборов, особенно учитывая масштабы фальсификаций со стороны властей, то есть особой угрозы для властей и правящей партии гагаузский электорат не представляет.

Дело скорее в другом. Проблема для Кишинева заключается в самом существовании Гагаузской автономии, которая не дает в полной мере осуществлять внешнеполитические стратегии команды Санду, связанные с «колонизацией» Молдовы европейскими структурами или поглощением соседней Румынией, являющейся членом НАТО.

В рамках проекта Унири (предусматривает вхождение Молдавии в состав Румынии), которую команда Санду активно продвигает, перед последней стоит задача ликвидировать АТО Гагаузия, так как Румынии не нужны лишние проблемы с этим этносом, тем более что гагаузы будут требовать самоопределения в случае объединения Молдавии с Румынией, о чем они постоянно заявляют с начала 1990-х годов. Поэтому Кишинев готов пойти на любые провокации, чтобы решить гагаузский вопрос в свою пользу. В этом же ракурсе следует рассматривать и давление Кишинева на непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику.

Автор — доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ, главный научный сотрудник РГГУ

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