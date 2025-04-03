Больше 100 подъездов отремонтируют в подмосковных Химках в 2025 году
В 2025 году в Химках (Московская область) отремонтируют 107 подъездов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на администрацию городского округа.
Работы будут проходить по 39 адресам. Рабочим предстоит привести в порядок входные группы, обновить почтовые ящики и мусоропроводы. Кроме того, будет выполнен ремонт полов и стен.
Дома, где будет проходить ремонт, находятся в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном.
В Мурманской области в 2025 году отремонтируют свыше 1,3 тыс. подъездов.