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Больше 100 подъездов отремонтируют в подмосковных Химках в 2025 году

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В 2025 году в Химках (Московская область) отремонтируют 107 подъездов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на администрацию городского округа.

Работы будут проходить по 39 адресам. Рабочим предстоит привести в порядок входные группы, обновить почтовые ящики и мусоропроводы. Кроме того, будет выполнен ремонт полов и стен.

Дома, где будет проходить ремонт, находятся в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном.

В Мурманской области в 2025 году отремонтируют свыше 1,3 тыс. подъездов.

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