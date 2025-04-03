Наталья Назарова, актриса, сценарист, режиссер. Биография

Наталья Назарова (урожденная Сотникова) родилась в 1969 году в подмосковном городе Раменское. В школьные годы она увлекалась рисованием и литературой, занималась в местной художественной студии и пела в школьном джазовом ансамбле. Уже тогда она мечтала связать свою жизнь с кино и театром.

После школы Назарова подала документы на актерский факультет ГИТИСа. Однако, как рассказывала в интервью «Экспресс Газете» артистка, приняли ее только с четвертого раза.

«Доходила до каких-то туров, то есть экзаменаторы во мне явно что-то видели, только никак не могли определить, что же именно», — поделилась она.

Поступить в вуз мечты Назаровой помогла встреча с педагогом ГИТИСа Нателлой Бритаевой, которая указала молодой актрисе на ее сильные стороны — яркую харизму и эксцентричность. После этого Наталья перестала «притворяться кисейной героиней» и успешно сдала экзамены.

Окончив ГИТИС в 1995 году, Назарова стала актрисой Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Участвовала в постановках «Женитьба Бальзаминова» и «Публике смотреть воспрещается», а также в антрепризных спектаклях «Гусиные лапки» и «Двое поменьше». Параллельно артистка училась на режиссерском факультете ВГИКа, однако по семейным обстоятельствам не смогла его окончить.

Дебют Назаровой в кино прошел необычно: в 2000 году она исполнила главную роль в фильме американского режиссера Томпсона Клея «Почтовый рай». Она сыграла русскую девушку, приглашенную в США по брачному каталогу. Как вспоминала сама артистка, за границей она оказалась по счастливой случайности.

«К тому времени я уже три года отработала в театре и одновременно состояла в актерском агентстве «Макс». Американцы прислали туда запрос: им нужна была русская актриса на главную роль», — рассказала она.

Во время видеокастинга претендентки должны были читать трагический монолог. Назаровой текст показался скучным, и она решила дополнить его импровизацией. Однако уже перед камерой от волнения она забыла все реплики и вместо подготовленной речи выдала «кашу из русско-английских слов». Тем не менее съемочной группе ее выступление понравилось, и через несколько месяцев актрису пригласили в США.

За участие в «Почтовом рае» в 2001 году Назарова получила приз «Легионер» на кинофестивале «Созвездие». Работа над этим фильмом принесла ей известность не только в киноиндустрии, но и в мире музыки. Во время съемок актриса записала джазовый альбом Listen With Your Heart, с композициями из которого выступала на нескольких фестивалях в США.

В 2000 году Назарова дебютировала и на российских телеэкранах. Она исполнила главную роль в одном из эпизодов сериала-альманаха «Ростов-папа». В последующие годы она снималась в таких проектах, как «Марш Турецкого» (2001–2002), «Львиная доля» (2001), «Дневник убийцы» (2002), «Каменская-3» (2003), «Формула» (2004) и других.

С 2005 года Назарова также работала сценаристом. В ее портфолио более двух десятков проектов: «Дура» (2005), «Слушая тишину» (2006), «Русалка» (2007), «Ранетки» (2008–2010), «Мой парень — ангел» (2011), «Бесы» (2014) и т. д.

Однако, как признавалась сама Назарова в интервью порталу «Бюллетень Кинопрокатчика», она всегда мечтала снять фильм как режиссер и даже написала подходящий сценарий «Дочь», однако его долго не получалось реализовать. В 2012 году режиссер Александр Касаткин предложил Наталье совместную работу над фильмом. Картина вышла в том же году и принесла Назаровой премию «Кинотавра» за лучший дебют, а также премию Европейской киноакадемии «ФИПРЕССИ».

Другие режиссерские работы артистки также были удостоены престижных наград. Картина «Простой карандаш» получила две премии Фестиваля российского кино во Франции, в том числе как лучший фильм. «Райцентр» взял Гран-при международного фестиваля «Амурская осень».

Самым титулованным стал последний фильм Назаровой «Филателия», вышедший в 2024 году. Он получил сразу три награды Каирского международного кинофестиваля: за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую и женскую роли. Также за эту работу режиссер была удостоена премии «Золотая лоза».

Помимо этого в 2024 году президент России Владимир Путин наградил Назарову медалью «За труды в культуре».

Наталья Назарова — личная жизнь

Со своим супругом, актером Геннадием Назаровым, Наталья познакомилась во время учебы в ГИТИСе. На экзамене по танцу ей дали задание научить танцевать любого парня из присутствующих. Девушка выбрала Геннадия.

«Как только кончился экзамен, я, разумеется, тут же о нем забыла. Но он решил, что раз я выбрала именно его, то это не случайно. И пригласил меня поесть курицу у него в гостях», — рассказывала артистка.

После этого ужина молодые люди уже не расставались и вскоре сыграли свадьбу. Вместе они прожили 30 лет, до смерти Натальи.

Наталья Назарова — смерть

О смерти Назаровой 2 апреля 2025 года сообщается в Telegram-канале ГИТИСа.

«В ГИТИСе большое горе — не стало Натальи Вадимовны Назаровой, нашей выдающейся выпускницы и любимого мастера. Наталья Вадимовна была удивительно одаренным человеком — ренессансным. Многогранная артистка, драматург и сценарист, режиссер театра и кино», — говорится в публикации.

Как уточнил в разговоре с ТАСС ректор университета Григорий Заславский, Назарова боролась с онкологией и последние дни жизни провела в больнице.