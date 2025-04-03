Владельцы ввезенных в РФ неофициально автомобилей Rox 01 получат техподдержку

Владельцы внедорожников Rox 01, которые были ввезены в Россию неофициально, смогут получить техническую поддержку у официальных дилеров в рамках акции. Об этом говорится в сообщении российского представительства китайского концерна Sinomach Auto, которое занимается реализацией Rox в РФ, поступившем «Известиям» 3 апреля.

Программа послепродажного обслуживания предлагается для автомобилей (Rox 01 и Polar Stone 01), которые были ввезены в РФ альтернативным методом, приобретены в 2024 году и поставлены на учет в ГАИ до 1 января 2025-го. Оформить ее у официальных дилеров марки можно будет только до 31 мая, цена составит 50 тыс. рублей.

Программа включает обновление ПО до последней версии с возможностью выбора русскоязычного интерфейса, интеграцию в базу диагностической системы завода Rox Motor для обеспечения технической поддержкой и сертифицированными запасными частями, а также активацию функции Bluetooth-ключа для мобильного телефона.

Rox 01 представлен в двух комплектациях, цена стартует от 9,17 млн рублей. У внедорожника бензиновый двигатель 1,5 не связан с колесами и выполняет роль генератора. Силовая установка суммарной мощностью 476 л. с. (740 Нм) состоит из аккумуляторной батареи CATL (56 кВт⋅ч), двух электромоторов на каждой оси и классического ДВС.

24 февраля в Sinomach Auto заявили, что с началом продаж внедорожников Rox 01 в России китайский автопроизводитель внедрил систему контроля для автомобилей, не предназначенных для локального рынка. В случае обнаружения таких автомобилей за пределами Китая отключаются все мультимедийные экраны с рекомендацией обратиться к дилерам. Продажи автомобилей Rox 01 в России начались 18 февраля.