В Россию приезжает всё больше высококвалифицированных специалистов
В Россию приезжает всё больше высококвалифицированных специалистов. По данным МВД, в прошлом году таким профессионалам выдали 38 тыс. разрешений на работу. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос в 1,5 раза. Такой документ оформляет работодатель для людей из визовых стран, например, Китая, США, Германии, а также государств Африки. При этом разрешение распространяется на высококвалифицированных специалистов, сообщает телеканал «Известия».
В список входят врачи, инженеры ученые и работники IT-индустрии. Эксперты уверены, что работодатели ценят визовых специалистов больше прочих мигрантов, поскольку профессиональный сотрудник нацелен на долгосрочное трудоустройство. Граждане из безвизовых государств для работы чаще всего оформляют специальные патенты.
При этом в последние годы миграционная политика в России ужесточилась. По данным МВД, в 2024-м за различные нарушения из РФ депортировали более 600 тыс. человек, поэтому многие иностранцы легализуются, чтобы продолжать трудиться в нашей стране.
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