BMW оснастит все новые модели китайским искусственным интеллектом
BMW оснастит новые модели китайским искусственным интеллектом, пишет газета Bild. В машинах представят два цифровых помощника. Car Genius будет анализировать техническое состояние авто, передает телеканал «Известия».
За навигацию и развлечения будет отвечать Travel Companion. Языковую модель для помощников разработала компания Alibaba. Партнерство BMW и Alibaba началось еще в 2015 году.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.