Трамп пригласил президента Сальвадора Букеле в Белый дом
Американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Сальвадора Найиба Букеле в Белый дом 14 апреля. Соответствующее письмо Букеле опубликовал 2 апреля на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Как указал Трамп, он высоко ценит усилия Сальвадора по борьбе с нелегальной миграцией в США.
«Вы проявили себя настоящим лидером и являетесь примером для других, желающих сотрудничать с Соединенными Штатами. Я хотел бы пригласить вас присоединиться ко мне в Белом доме 14 апреля 2025 года с официальным рабочим визитом, чтобы обсудить этот и другие способы, которыми мы можем поддерживать друг друга», — говорится в приглашении.
Ранее, в феврале, Букеле заявил, что Сальвадор мог бы на платной основе принимать у себя и размещать в Центре содержания террористов (CECOT) осужденных в США преступников. По словам политика, плата за «перевод части тюремной системы на аутсорсинг» была бы выгодна обеим странам.