В 2025-м связью смогут обеспечить всего 250 из 10 тыс. нуждающихся в ней сел

В 2025 году около 250 небольших населенных пунктов (до 1 тыс. жителей) по всей России могут получить качественную сотовую связь и мобильный интернет. Более 50 из них находятся в приграничных районах Брянской, Белгородской и Курской областей. Доступ к услугам получит чуть менее 130 тыс. россиян, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), подготовленных одной из сотовых компаний к ее ближайшему заседанию.

Цифры подтвердил «Известиям» менеджер другого сотового оператора, занятого в этом социальном проекте. В нем участвуют МТС, «Вымпелком» и «Мегафон». Что касается Т2, принадлежащего госоператору «Ростелеком», то с 2021 года по госконтракту с Минцифры он участвует в отдельном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), объяснил другой собеседник «Известий».

Участие трех крупнейших негосударственных мобильных операторов в соцпроекте предполагает, что им продлят скидку на плату за использование радиочастотного спектра, говорится в материалах ГКРЧ. Она действует до 31 декабря, но для продолжения реализации инициативы ее могут продлить на год, отмечается в них.

Сейчас благодаря этой скидке МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» ежегодно экономят около 1 млрд рублей на оплате частот, рассказал источник «Известий» на сотовом рынке. По его словам, общий объем платы операторов за частоты составляет около 30 млрд рублей в год.

В России около десятка тысяч населенных пунктов, где нет нормальной мобильной связи и мобильного интернета, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, 250 сел и деревень на этом фоне — конечно, крайне мало. Но, с другой стороны, вести строительство в таких местах непросто: туда надо подводить электропитание, каналы связи, строить инфраструктуру — всё это невозможно сделать одномоментно по всей России, такие проекты длятся годами, отметил он.

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В сотовый раз: в 2025-м связью могут обеспечить всего 250 из 10 тыс. нуждающихся в ней сел