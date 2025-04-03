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Пациенты указали на нехватку препаратов от рассеянного склероза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Препараты с действующим веществом глатирамера ацетат перестали выдавать в больницах минимум в восьми регионах, рассказали «Известиям» в Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом. По данным пациентов, лекарство не выдают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Хакасии, Ульяновской, Тюменской, Московской и Ростовской областях.

Лечебный пассаж: пациентам с рассеянным склерозом не хватает препаратов
Перебои возникли с лекарствами-иммуносупрессорами в нескольких регионах

«Основная причина, по которой в этих регионах у больных трудности с лекарством заключается в том, что фармкомпании не выходят на тендеры по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий» или предоставляют лекарство в недостаточном количестве», — утверждают в пациентской организации.

Лекарство входит в схемы лечения пациентов с рассеянным склерозом и является одним из препаратов, но не основным, так называемой первой линии, напомнил «Известиям» главный внештатный невролог Минздрава Николай Шамалов.

«Среди всех пациентов, которые получают препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС), около 70% получают препараты первой линии и из них около 20% — с глатирамером ацетата», — добавил он.

Николай Шамалов подчеркнул, что сейчас ПИТРС первой линии представлены различными действующими веществами. По его словам, все они являются взаимозаменяемыми.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нервный взрыв: в восьми регионах возникла нехватка лекарств от рассеянного склероза

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