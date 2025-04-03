Lamborghini Urus Егора Крида попал в аварию в Москве

Принадлежащий музыканту Егору Криду автомобиль Lamborghini Urus попал в ДТП с такси в Москве возле дома № 6 на улице Лесной. Об этом вечером 2 апреля сообщил артист в своем Telegram-канале.

«Не переживайте! Меня даже не было в машине, когда это случилось. И таксист тоже платить лично ничего не будет, это сторона страховых компаний, его компании», — заявил он.

Пассажирка такси рассказала «Известиям» подробности случившегося. По ее словам, столкновение произошло в ночь с 1 на 2 апреля примерно в 00:15. Водитель такси, в салоне которого ехала девушка, не заметил красный сигнал светофора и въехал в заднюю часть Urus.

В момент столкновения в салоне было трое пассажиров, которые отделались легким испугом.

«Подтверждения состояния алкогольного или наркотического опьянения у водителя такси у нас нет. Однако, на протяжении всей поездки водитель не соблюдал разметку и полосы движения (двигался между полос, посередине), игнорируя ПДД», — заявила девушка.

2 апреля в Москве в аварию попал автомобиль Ferrari F8 за 30 млн рублей. По предварительным данным, на перекрестке на Мичуринском проспекте Ferrari столкнулся с другой иномаркой. В аварии никто не пострадал. Виновных в ДТП устанавливают правоохранители.