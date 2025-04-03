Интерпол отказал правоохранителям БиГ в задержании лидеров РС Додика и Стевандича

Секретариат Интерпола не стал удовлетворять запрос правоохранителей Боснии и Герцеговины (БиГ) об аресте президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и председателя Народной скупщины республики Ненада Стевандича. Об этом 2 марта сообщил сам Додик в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Мне позвонил президент Сербии Александр Вучич и сообщил, что он получил информацию из секретариата Интерпола об отказе в удовлетворении запроса неконституционного суда БиГ о выписке международного ордера на задержание меня и Стевандича», — сообщил глава Республики Сербской.

Также он выразил благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и другим мировым лидерам, которые направили в Интерпол жалобы о политической мотивации запроса на арест.

В тот же день Вучич призвал найти компромиссное решение ситуации в БиГ. По его словам, сейчас осуществляются попытки «переложить вину на сербскую сторону», как это активно практикуется с 1990-х годов. Сербский лидер отметил, что приоритетом для него является быстрый экономический рост государства «и это самое главное».

2 апреля в парламенте Сербии рассказали об угрозе развала Боснии и Герцеговины. По словам главы комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, ордер на арест Додика запускает, по сути дела, процесс развала Боснии и Герцеговины. Потому что в таком случае Республика Сербская будет иметь полное право отделиться от Боснии и, естественно, присоединиться к Сербии.