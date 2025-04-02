В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3

В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3, один из летчиков погиб. Об этом 2 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Как указали в ведомстве, четверо членов экипажа смогли катапультироваться, однако один из них погиб при приземлении. Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует выживших на аэродром базирования.

Самолет упал в безлюдной местности, никаких разрушений на земле не произошло. Причиной аварии в ведомстве, предварительно, назвали техническую неисправность.

По данным главы Иркутской области Игоря Кобзева, авария произошла в окрестностях населенного пункта Буреть Усольского района. Он добавил, что мирные жители при крушении не пострадали, ущерба жилым домам также нанесено не было.

Ранее, 24 марта, в Приморье во время тренировочного полета потерпел крушение штурмовик Су-25. Пилот самолета выжил, его эвакуировали спасатели. Предварительно, причиной инцидента также стала техническая проблема.