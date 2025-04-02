Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева ушла в отставку по собственному желанию. Решение о прекращении ее полномочий приняло представительное собрание района 2 апреля.

«Представительное собрание Кореневского района Курской области решило: принять отставку по собственному желанию главы Кореневского района Курской области Дегтяревой Марины Вячеславовны», — говорится в опубликованном на сайте муниципального образования документе.

Исполняющим обязанности главы района был назначен врио замглавы Владимир Жилинков. Он будет занимать эту должность до тех пор, пока не завершится конкурсный отбор на пост нового руководителя.

В ноябре прошлого года появились сообщения, что Дегтяреву отправили в отставку по решению собрания жителей Кореневского района. По данным местной газеты «Друг на друга», причиной явилась плохо организованная эвакуация жителей муниципального образования. Однако тогда официального документа о ее уходе так и не было принято, поэтому Дегтярева продолжила работать на должности главы Кореневского района.