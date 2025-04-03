Врач предупредила об опасности УФ-лучей даже в пасмурную погоду

Защита от солнца критически важна для здоровья кожи. Ультрафиолетовое излучение вызывает повреждение клеток, что приводит к преждевременному старению — появляются морщины и пигментация. Об этом 3 апреля «Известиям» рассказала врач-дерматокосметолог Исита Ханалиева.

УФ-лучи повышают риск развития рака кожи, включая меланому, и снижают иммунный ответ. Эксперт отметила, что выбор солнцезащитного средства важен и должен основываться на типе кожи, а также на составе и текстуре косметических средств. Различные форматы: тональные средства, основы под макияж, пудры, кремы и спреи могут обеспечивать солнцезащиту, но имеют свои особенности, которые стоит учитывать.

Врач объяснила, что для сухой кожи подойдут увлажняющие кремы с Sun Protection Factor (SPF), содержащие масла и глицерин. Обладателям жирной кожи стоит обратить внимание на легкие некомедогенные формулы в гелевой или матирующей текстуре. Комбинированной коже подойдут сбалансированные средства с пудровыми компонентами для Т-зоны лица и увлажнением для щек. Людям с чувствительной кожей эксперт рекомендует выбирать минеральные составы с минимальным количеством добавок и без ароматизаторов.

Однако Ханалиева уточнила: кроме фактора защиты важно обращать внимание на дополнительные компоненты.

«В составе солнцезащитного крема полезно наличие антиоксидантов, таких как витамины C и E. Они нейтрализуют свободные радикалы, возникающие в результате воздействия УФ-излучения. Водостойкость важна, если вы планируете заниматься спортом или плавать. А такие компоненты, как, например, глицерин или гиалуроновая кислота, помогут сохранить кожу увлажненной», — поделилась дерматокосметолог.

Специалист подсказала, что при низком уровне УФ-индекса (0–2) можно обойтись SPF 15–30, а SPF 50 необходимо наносить на кожу при высоком значении (6–7).

«Важно помнить, что защита нужна даже в пасмурную погоду. Около 80% ультрафиолетовых лучей проходят через облака, поэтому кожа всё равно подвергается воздействию УФ-излучения», — напомнила Ханалиева.

По данным аналитиков СБЕР ЕАПТЕКА, средства с SPF покупали в 2024 году в 2,8 раза (+177%) чаще, чем в 2023 году. По данным Купера, в прошлом году самым популярным товаром с SPF стал крем для лица с уровнем защиты 20. На втором месте по объему продаж — антивозрастной крем с SPF 20. Замыкает тройку лидеров продаж бальзам для губ с SPF 15.

Ранее, 20 августа, дерматовенеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Анна Кутина рассказала «Известиям», как ухаживать за кожей после отпуска на море. По ее словам, важно ежедневно увлажнять кожу, особенно после душа/ванны. Отлично подойдут средства, которые в своем составе содержат алоэ вера и пантенол.