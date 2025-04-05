Смена для поколений: детские лагеря начнут работать по единой воспитательной программе

Воспитательная работа в детских лагерях России будет проводиться по единой федеральной программе. Такой подход поможет сформировать разносторонне развитую молодежь, уверены специалисты. Однако учреждениям потребуется найти правильный баланс между необходимостью соблюдать единые требования и возможностью внедрять свои уникальные идеи в обучение и воспитание. Как изменится работа детских лагерей — в материале «Известий».

Чему хотят обучать в детских лагерях

В российских детских лагерях появится единая воспитательная программа. Такой подход утвердило Минпросвещения РФ. Документ включает в себя программу и календарный план.

Сообщается, что новый стандарт направлен на укрепление традиционных ценностей, таких как уважение к жизни и достоинству человека, патриотизм, гражданская ответственность, верность Родине и крепкая семья.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Программа состоит из нескольких обязательных блоков — «Мир», «Россия», «Человек». Мероприятия включают разработку проектов, исследования, просмотр научных фильмов, встречи с Героями России и спортивные события. Среди направлений также создание условий для физической и психологической безопасности ребенка, в том числе профилактика травли.

Входят в документ и мероприятия по продвижению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и защите подростков от влияния опасных группировок.

Программа учитывает возраст и психологию детей. Для младших школьников планируется создать условия, где они смогут освоить основные правила поведения и традиции. Главная цель — развить понимание гражданских, нравственных и культурных ценностей, а также чувство принадлежности к семье и коллективу.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Для детей среднего школьного возраста основной задачей станет обучение самостоятельности и осознание гражданских обязанностей. Старшеклассникам программа должна помочь в выборе жизненного пути и профессии.

Редакция «Известий» направила запрос в Минпросвещения РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Единый стандарт

Директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев уверен, что решение Минпросвещения — это шаг вперед в воспитании молодого поколения. Новая программа поможет установить единые подходы работы во всех детских лагерях страны.

— Это особенно важно в преддверии летней кампании, когда лагеря на Черноморском побережье примут тысячи ребят из разных регионов страны, — уверен собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В программе предусмотрен большой блок методических материалов, которые облегчат работу вожатых и помогут им повысить качество создаваемых событий, считает директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Отдых детей при этом станет более полезным и значимым, поскольку они смогут не только приятно проводить время, но и осваивать новые знания и навыки, участвовать в научных исследованиях, заниматься проектной деятельностью и развивать свои творческие способности , дополняет Игорь Журавлев.

Сохранение самобытности

Федеральная программа может затронуть всех, кто занимается детским отдыхом, в том числе городские лагеря, выездные программы дополнительного образования, туристические и палаточные лагеря, перечислил председатель ассоциации программных лагерей Андрей Березников.

При этом сейчас в регионах существуют уникальные педагогические практики развития детей, достойные тиражирования, убежден председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков. Они охватывают краеведение, экологию, творчество, профессиональную ориентацию, IT-технологии, робототехнику и т.д.

— Разворот в сторону нескольких приоритетных направлений в воспитании может привести к тому, что будут упущены все остальные. Лагеря могут потерять свою «самость», уникальность, а именно этим российская лагерная педагогика отличается от других мировых моделей детского отдыха, — предупреждает эксперт.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Сегодняшнее разнообразие воспитательных программ позволяет детям выбрать подходящий лагерь и занятие по интересам, отмечает Данилков.

Вариативность — залог выживания любой системы, подтверждает Андрей Березников. Для того чтобы в полной мере реализовать ценности, заложенные в программе, педагогам потребуется большое количество опосредованных форм и методов работы.

— Изложенные же в единой программе методы прямолинейны и предложены к реализации как обязательные. Их распространение в детских организациях может вызвать обратный эффект — формально организаторами отдыха они будут исполняться, но могут вызывать у детей отторжение или безвольное следование без осмысления , — предостерегает собеседник «Известий».

Фото: ТАСС/Елена Афонина

По словам эксперта, общие стандарты нужны для обеспечения безопасности (как физической, так и психологической), передачи ценностей современной России и успешной адаптации детей и подростков в обществе. Формы работы, конкретное содержание программ и тематика лагерных смен при этом могут и должны различаться, уверен Андрей Березников.

Поэтому одной из задач руководства лагерей будет найти правильный баланс между необходимостью соблюдения единых стандартов и возможностью внедрять свои уникальные идеи, полагает Игорь Журавлев.

Перестройка системы

Глобальных сложностей с внедрением программы в работу педагогов возникнуть не должно, уверен Александр Джеус. По его словам, вожатые «Орленка», участвовавшие в проработке программы, отмечали, что она не ограничивает педагогов в творчестве и выборе методов работы с детьми, «но задает ориентиры, которые помогут сформировать сообщество созидателей, способных сделать мир вокруг себя лучше».

Некоторые вопросы, связанные с внедрением единых стандартов, правда, всё-таки сохраняются, уточняет Андрей Березников. Не вполне понятно, например, кто и как будет контролировать выполнение этого приказа и каким образом можно уместить имеющиеся инвариантные пункты в одну смену, с учетом того что у лагерей есть своя программа, обычно расписанная по дням и минутам.

— Кажется, что, если провести все мероприятия, перечисленные в инвариантных блоках единой программы, для вариативной составляющей на смене в детском лагере уже не останется времени. А ведь это программа, которую выбирают родители для своих детей, приобретая путевку, — напоминает эксперт.

Для «перепрошивки» направленности и содержания программ, по которым уже ведется работа, лагерям могут потребоваться дополнительные ресурсы, отмечает Андрей Данилков.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— «Вшить» в свою программу дополнительно два-три обязательных направления — это сложно, особенно, если смена длится всего 10–12 дней, — убежден собеседник «Известий».

Кроме того, могут возникнуть проблемы, связанные с соблюдением обязательных ритуалов, прописанных в стандарте, предупреждает Березников.

— Самое главное — не воспитать детей, формально выполняющих необходимый ритуал, а в душе равнодушно или негативно к нему относящихся, — призывает он.

Тем не менее серьезные трудности при внедрении программы могут возникнуть лишь у лагерей, которые никогда не работали с детьми через смыслы и ценности, полагает эксперт.

В целом же делать выводы об эффективности программы в настоящий момент преждевременно. Для этого необходимо хотя бы одно лагерное лето отработать в режиме новых требований, резюмирует Данилков.