Эксперт назвал новый тренд среди комнатных растений

Флорариум — декоративный мини-сад в стекле — стал лидером среди комнатных растений по обороту в 2024 году и в I квартале 2025-го, подсчитали в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow, с результатами ознакомились «Известия». В среднем в марте текущего года он стоил 5,2 тыс. рублей.

«Флорариумы привлекают необычной формой: они выглядят как миниатюрный живой уголок. К тому же это неприхотливый подарок: как правило, там растут суккуленты, которые не нужно часто поливать, поэтому они подходят тем, кто вспоминает о комнатных растениях раз в две недели», — рассказал менеджер по развитию категории «Комнатные растения» Flowwow Айваз Мириев.

Следом по популярности идут цветы в горшках (средний чек — 3,1 тыс. рублей) и орхидеи (4,3 тыс. рублей). Несмотря на то что на флорариумы россияне потратили больше в денежном выражении, по количеству покупок лидируют именно цветы в горшках.

Кроме того, спросом пользуются суккуленты (в среднем 2,2 тыс. за штуку), пальмы и деревья (в среднем 3,6 тыс. рублей), а также бонсаи (6,3 тыс. рублей).

Больше всего на комнатные растения тратят с 14 февраля по 8 марта — это альтернатива букетам на праздники. Главный тренд в этом сезоне — первоцветы, например композиции из гиацинтов и нарциссов.

В декабре увеличивается популярность бонсаев и крупных деревьев, а вот значительного роста продаж орхидей в честь Нового года нет. Обратная тенденция наблюдается на День матери (отмечают в последнее воскресенье ноября), когда предпочитают цветущие растения: орхидеи, цветы в горшках, розы и азалии.

«Флорариумы остаются лидерами в этом месяце, но значительного увеличения оборота не показывают. Это может говорить о том, что матерям предпочитают дарить более классические варианты комнатных растений», — отметил эксперт.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что россияне стали больше интересоваться домашней рассадой. Так, многие выбирают мини-сорта овощей — корнишоны и черри. Это провоцирует рост спроса на специализированные товары — он вырос на 4,7% по сравнению с 2024 годом. Об этом рассказали в сети магазинов товаров для ремонта, строительства и обустройства дома и дачи «Лемана ПРО».