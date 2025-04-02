Глава Бурятии доложил Путину о развитии республики и помощи участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, они обсудили социально-экономическое развитие региона, а также помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом 2 апреля сообщили на сайте Кремля.

Цыденов обозначил, что первая задача руководства республики — сделать всё, чтобы помочь военным быстрее победить и вернуться домой с победой.

«У нас в республике в целом 48 мер поддержки, которые мы реализуем, чтобы ребята там чувствовали себя спокойно, понимали, что дома всё в порядке, в первую очередь это [уход] за детьми, за родителями. Там и бесплатное питание детей в школах всех возрастов, всех классов, в СПО в том числе», — уточнил глава Бурятии.

Кроме того, он отметил, что с прошлого года власти региона полностью компенсируют затраты на ЖКХ близким тех, кто пропал без вести в ходе спецоперации.

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