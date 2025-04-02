В ПСБ рассказали о ходе цифровизации

ПСБ принимает участие в проектах развития цифрового платежного пространства для населения, рассказал старший вице-президент-руководитель блока розничного бизнеса банка Алексей Щавелев.

Выступая на площадке VII Финансового форума ПСБ «Просто капитал», он напомнил, что банк одним из первых на российском рынке начал пилотирование операций с цифровыми рублями для физлиц и бизнеса. За это время число участников, присоединившихся к платформе цифрового рубля Банка России, кратно выросло: сегодня среди них банки, органы государственной власти, инфраструктурные компании, представители страхового бизнеса и IT-вендоры, отметил Щавелев.

«Сейчас, до начала массового использования цифрового рубля, участникам пилотного проекта предстоит решить комплексную задачу — перестроить собственную технологическую инфрастуктуру, масштабировать платежные сервисы для различных типов операций, а главное — простимулировать спрос на расчеты в цифровых рублях и наглядно продемонстрировать будущим пользователям преимущества третьей формы валюты», — сказал топ-менеджер ПСБ.



Он добавил, что ключевой момент во внедрении цифрового рубля — наличие экономической мотивации у коммерческих структур, в том числе возможность его использования в трансграничных расчетах. Щавелев пояснил, что техническая возможность для этого есть, но «решающую роль здесь будет играть готовность других стран и иностранных контрагентов к развитию подобного сотрудничества».



Другим важным направлением розничного бизнеса ПСБ является формирование безопасной цифровой инфраструктуры для социально значимых проектов. Один из них — карта-электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий. Она является и платежным инструментом, и «универсальным цифровым ключом ко всем социальным льготам, которые доступны ветеранам», подчеркнул старший вице-президент ПСБ. В настоящее время банком получено более 330 тыс. заявок на выпуск этих карт.