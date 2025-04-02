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Путин поручил обязать банки возвращать украденные деньги в случае взлома приложения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно обязать банки возвращать похищенные денежные средства клиентам в случае взлома банковских приложений. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля 1 апреля.

«Разработать единый системный подход <…> установления обязанности кредитных организаций возместить денежные средства клиентам, а также иных мер ответственности кредитных организаций в случае хищения денежных средств клиентов с использованием подвергшихся взлому посредством вредоносного программного обеспечения приложений кредитных организаций, установленных на устройствах клиентов», — говорится в документе.

Доклад по выполнению этого поручения должен быть представлен до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой ускорить принятие законов о запрете заключения банковских договоров с несовершеннолетними без согласия опекунов. Доклад должен быть представлен не позднее 15 июля 2025 года.

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В этот же день генпрокурор России Игорь Краснов предложил на законодательном уровне установить лимиты на выпуск банковских карт и урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших. Соответствующие предложения направлены в Совет безопасности РФ.

Ранее, 5 марта, Путин заявил, что телефонное и интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые размеры. Президент отметил, что принимать меры для решения этой проблемы нужно быстро.

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