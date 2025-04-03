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Эксперт назвал главные ошибки при встрече со змеей

Эксперт Ковалев: при встрече со змеей не трогайте ее, даже если она кажется мертвой
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Фото: Global Look Press/Valery Lukyanov
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С приходом теплого сезона в России активизировались змеи, что повышает риск опасных встреч для людей. Укус рептилии может сопровождаться острой болью, отеком, покраснением, кровоподтеками и волдырями. Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев 3 апреля рассказал «Известиям», как защититься от укусов и что делать в экстренной ситуации.

По словам эксперта, для профилактики укусов необходимо носить высокую закрытую обувь и плотные брюки при посещении мест возможного обитания змей. Особую осторожность следует проявлять в густых зарослях и в сумерках, когда пресмыкающиеся наиболее активны.

«При встрече со змеей не трогайте ее, даже если она кажется мертвой, — рефлекторный укус возможен», — предупреждает Ковалев.

Вот гад: каких змей стоит бояться россиянам
Что делать при встрече с опасными пресмыкающимися

Эксперт поделился, что при укусе змеи могут появиться симптомы: острая боль, отек, покраснение, кровоподтеки, волдыри, тошнота, рвота, головокружение, затрудненное дыхание, нарушение зрения, потливость. Некоторые яды вызывают онемение, мышечную слабость, паралич.

Ковалев предупредил: при укусе рептилии ни в коем случае нельзя разрезать рану, потому что это ускорит всасывание яда. Также не стоит высасывать яд из раны: это опасно. Прижигание раны может усилить некроз и ожог, алкоголь и кофеин лишь ускорят распространение яда, а если приложить лед к ране, то может ухудшиться состояние тканей.

Правильная помощь, по словам специалиста, начинается с сохранения спокойствия, так как паника увеличивает частоту сердечных сокращений и ускоряет распространение яда. Пострадавшую конечность нужно обездвижить с помощью шины или повязки, снять все украшения и тесную одежду, затем наложить давящую повязку на область укуса и чуть выше.

«Запомните внешний вид змеи: это поможет подобрать антидот. Даже «неядовитый» укус может вызвать аллергию или инфекцию. Не полагайтесь на народные методы», — уточнил эксперт.

Ранее, 11 марта, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» о способах повысить иммунитет собаки. Он посоветовал проводить своевременную вакцинацию животного. По его словам, с этим связано много мифов. Например, многие думают, что если собака мало гуляет на улице, то ей не нужны прививки. Помимо этого некоторые люди уверены, что маленьким собакам нужно вводить не всю дозу вакцины.

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