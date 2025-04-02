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Amnesty International призвала Венгрию арестовать Биньямина Нетаньяху

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Фото: ТАСС/ATEF SAFADI
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Международная правозащитная организация Amnesty International во вторник, 1 апреля, призвала Венгрию арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который посетит страну ЕС по приглашению своего венгерского коллеги Виктора Орбана.

Глава отдела глобальных исследований, пропаганды и политики Amnesty International Эрика Гевара-Росас заявила, что Нетаньяху «является предполагаемым военным преступником, которого обвиняют в использовании голода в качестве метода ведения войны, преднамеренных нападениях на мирных жителей и преступлениях против человечности, таких как убийства, преследования и другие бесчеловечные действия».

«Орбан, близкий союзник Нетаньяху, заявил, что не будет исполнять ордер. Как государство-член Евросоюза, Венгрия обязана исполнять любой ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС)», — говорится в заявлении на сайте организации.

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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта 21 ноября 2024 года. В суде постановили, что два политика ответственны за военные преступления против мирного населения. Готовность исполнить это решение суда выразили Великобритания, Нидерланды и Эстония, против выступили США и Франция.

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