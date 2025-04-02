Против начальника колонии в Забайкалье возбудили уголовное дело о вымогательстве
По материалам ФСБ в Забайкалье было возбуждено уголовное дело против начальника колонии регионального УФСИН. Об этом в среду, 2 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурантом в период с 2022 по 2024 год была организованна схема вымогательства у осужденных денежных средств за последующее смягчение режима отбывания наказания или условно-досрочное освобождение», — говорится в сообщении ведомства.
Если осужденные отказывались участвовать в схеме, на них оказывали психологическое давление, а также им угрожали привлечением к дисциплинарной ответственности.
Уголовное дело возбуждено по факту совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ).
По статье предусмотрено наказание лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее, 21 марта, Десногорский городской суд в Смоленской области осудил двоих фигурантов дела о хищении средств, предназначенных для модернизации Смоленской атомной электростанции (САЭС). Всего в реализации преступной деятельности участвовали четыре руководителя структурных подразделений АО «Атомэнергопроект» (АЭП), а также директор ООО «Атомэнергостройпроект» (АЭСП). Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ.