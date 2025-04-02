Три человека погибли при возгорании жилого дома в Красноярском крае
В Рыбинском районе Красноярского края в ночном пожаре погибли три человека, в том числе один ребенок. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба МЧС по региону в Telegram-канале.
«На момент прибытия первых подразделений здание было полностью охвачено огнем. Во время тушения внутри были обнаружены тела троих погибших, одним из них оказался мальчик 12 лет», — уточнили в ведомстве.
Трагедия произошла на улице Октябрьская в городе Заозёрный. Пожар был ликвидирован на площади 36 кв. м.
Дознаватель МЧС занимается выяснением обстоятельств происшествия.
14 марта два человека погибли при пожаре в частном доме в Калуге. Информация о возгорании поступила в ведомство 13 марта в 23:39, горел одноэтажный частный дом в Киевском проезде. Строение сгорело до основания, внутри были обнаружены тела двух человек. Личности погибших устанавливаются. Предварительной причиной возгорания в МЧС называют неисправность электропроводки.