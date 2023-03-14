Два человека погибли при пожаре в частном доме в Калуге

В Калуге в результате пожара в частном доме погибли два человека. Об этом газете «Весть» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 13 марта в 23:39, горел одноэтажный частный дом в Киевском проезде. Строение сгорело до основания, внутри были обнаружены тела двух человек. Личности погибших устанавливаются.

Предварительной причиной возгорания в МЧС называют неисправность электропроводки.

В тушении были задействованы 17 человек и пять единиц техники. Обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются.

В ночь на 13 марта пожал произошел в СНТ «Березка-4» в Нижегородской области. Площадь возгорания составила 100 кв. м, погибли два человека.