В Малайзии обнаружена новая бактерия с устойчивостью к антибиотикам
В Малайзии обнаружена новая устойчивая к антибиотикам бактерия, которая вызывает инфекции во многих частях тела. Об этом 1 апреля сообщает Mirror.
Участник международной исследовательской группы Дэвид Клири указал на необходимости постоянно отслеживать распространение этого штамма вируса и разрабатывать методы лечения.
Особую опасность вирус представляет для стран с низким и средним уровнем дохода. Именно они окажутся в самом уязвимом положении перед устойчивым к антибиотикам заболеванием.
В декабре 2024 года специалисты НИЦ «Курчатовский институт» (в том числе Отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «КИ» — ПИЯФ) совместно с коллегами из Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова и МГУ им. М.В. Ломоносова обнаружили и изучили ранее неизвестное семейство антимикробных пептидов, которые в перспективе могут стать основой для создания нового, более эффективного вида антибиотиков.