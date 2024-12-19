Вещества из организма антилоп помогут победить инфекции

Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» (в том числе Отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «КИ» — ПИЯФ) совместно с коллегами из Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова и МГУ им. М.В. Ломоносова обнаружили и изучили ранее неизвестное семейство антимикробных пептидов, которые в перспективе могут стать основой для создания нового, более эффективного вида антибиотиков.

Подобные вещества синтезируются в организмах многих животных для защиты своих хозяев от бактериальных инфекций и уже доказали свою эффективность в ходе эволюции. Ученые назвали новое семейство соединений — румицидины (от латинского Ruminantia — жвачные), поскольку их обнаружили у антилоп. С помощью современных методов румицидины были подвержены тщательному исследованию со структурной и функциональной точек зрения для детального определения механизма их действия на бактерии.

«Наши коллеги обнаружили, что в генотипе жвачных есть участки, которые могут отвечать за наработку этих антимикробных пептидов. Они состоят примерно из 30 аминокислот и нарушают работу бактериальной рибосомы — молекулярного комплекса, который синтезирует белки и поставляет их в клетку через выходной пептидный канал. Румицидин «залезает» в этот канал и вызывает закупоривание рибосомы, то есть как минимум механически препятствует прохождению нового растущего белка», — сказала старший научный сотрудник Отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Елена Полесскова.

Однако, по ее словам, оказалось, что антимикробный пептид нарушает и сам процесс синтеза белка на рибосоме. А белки, в свою очередь, выполняют все функции в организме: строительные, транспортные, ферментативные. Соответственно, бактериальная клетка погибает, добавила эксперт.

Как пояснила специалист, действие большей части антибиотиков связано с нарушением работы именно бактериальной рибосомы. Но обычно используются малые молекулы, а новый пептид гораздо больше их по размерам.

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Жвачная перспектива: вещества из организма антилоп помогут победить инфекции