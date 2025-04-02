CNN сообщил о возможной встрече Дмитриева и Уиткоффа на этой неделе в Вашингтоне
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом 2 апреля сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Ожидается, что высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленным чиновником [президента США Дональда] Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец конфликту на Украине», — рассказали два источника, осведомленные о планах.
Если встреча состоится, то она станет первым визитом высокопоставленного чиновника из РФ в Вашингтон с момента начала проведения специальной военной операции на Украине. Сообщается, что с Дмитриева даже временно сняли санкции, чтобы Госдеп смог выдать ему визу для посещения Соединенных Штатов.
31 марта Дмитриев рассказал «Известиям», что Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам (РЗМ). По его словам, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.