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CNN сообщил о возможной встрече Дмитриева и Уиткоффа на этой неделе в Вашингтоне

CNN: глава РФПИ Дмитриев может посетить США для переговоров с Уиткоффом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом 2 апреля сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Ожидается, что высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленным чиновником [президента США Дональда] Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец конфликту на Украине», — рассказали два источника, осведомленные о планах.

Если встреча состоится, то она станет первым визитом высокопоставленного чиновника из РФ в Вашингтон с момента начала проведения специальной военной операции на Украине. Сообщается, что с Дмитриева даже временно сняли санкции, чтобы Госдеп смог выдать ему визу для посещения Соединенных Штатов.

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31 марта Дмитриев рассказал «Известиям», что Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам (РЗМ). По его словам, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.

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